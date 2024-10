Gkn, i lavoratori manifestavano? L’azienda si era già venduta lo stabilimento di Campi Bisenzio sotto il naso di Urso (Di lunedì 21 ottobre 2024) I lavoratori manifestavano e protestavano, il ministero organizzava (senza molta convinzione) tavoli di confronti e intanto L’azienda vendeva lo stabilimento. La vertenza Gkn si tinge di nuovi colori, stavolta quelli di una possibile speculazione e in ogni caso di un risibile rispetto degli organismi dei lavoratori. È lo stesso collettivo di fabbrica Gkn a rendere noto il fatto che lo stabilimento di Campi Bisenzio dove fino al 9 luglio 2021 erano in forza 430 operai e che rappresentava un fiore all’occhiello dell’indotto automotive non è più di proprietà della Qf attualmente in liquidazione e il cui azionista, Francesco Borgomeo, ha rivelato gli impianti dal fondo Melrose. Lo stabilimento è stato venduto il 12 marzo 2024 a due società dal profilo immobiliare, la Toscana Industry (Ti) e Società Immobiliare Toscana (Sit). Ilfattoquotidiano.it - Gkn, i lavoratori manifestavano? L’azienda si era già venduta lo stabilimento di Campi Bisenzio sotto il naso di Urso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ie protestavano, il ministero organizzava (senza molta convinzione) tavoli di confronti e intantovendeva lo. La vertenza Gkn si tinge di nuovi colori, stavolta quelli di una possibile speculazione e in ogni caso di un risibile rispetto degli organismi dei. È lo stesso collettivo di fabbrica Gkn a rendere noto il fatto che lodidove fino al 9 luglio 2021 erano in forza 430 operai e che rappresentava un fiore all’occhiello dell’indotto automotive non è più di proprietà della Qf attualmente in liquidazione e il cui azionista, Francesco Borgomeo, ha rivelato gli impianti dal fondo Melrose. Loè stato venduto il 12 marzo 2024 a due società dal profilo immobiliare, la Toscana Industry (Ti) e Società Immobiliare Toscana (Sit).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensioni 2025, Armiliato su Opzione donna: ‘Manovra deludente, l’esecutivo calpesta le donne’ - Dopo le parole di Giorgetti e le proposte inserite nel documento programmatico di Bilancio, interviene Orietta Armiliato, amministratrice e fondatrice del Comitato Opzione donna social, che visibilmen ... (pensionipertutti.it)

Perché non è il solito scontro sui migranti - Il nostro Verderami, che il polso della destra ce l’ha come nessuno, prevede tempesta, una tempesta molto più forte del solito: « Non è il solito derby tra politica e magistratura. Stavolta il ... (corriere.it)

Metalmeccanici in piazza, caos automotive: “Settore a rischio, incontro immediato con Meloni” - Lo sciopero dell'automotive culmina con la manifestazione nazionale del settore a Roma. I metalmeccanici sono scesi in piazza per protestare ... (notizie.com)