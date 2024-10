Gqitalia.it - Gabriele Muccino e il desiderio del brivido nel suo ultimo film Fino alla fine

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dopo aver sperimentato il genere thriller nella serie A casa tutti bene, mette ancora le mani nel sangue con il suo, presentato in anteprimaFesta del Cinema di Roma e nelle sale dal 31 ottobre. Anche ne L’bacio il regista romano sognava il morto, e invece sappiamo come è andata. Oggisi rifà di quelrepresso e di quella voglia di esplorare linguaggi nuovi e più potenti. Inosa. «Volevo cambiare e toccare il pericolo. La paura per me è una bella compagna di viaggio», dice, «ogni volta che ho fattosafe sono venuti meno buoni di quelli più complicati». Con questo titolosi mette in gioco, mette in pericolo sé stesso e la giovane protagonista del