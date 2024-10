Espulsione migranti e Paesi sicuri, approvato il nuovo decreto legge: cosa prevede (Di lunedì 21 ottobre 2024) Via libera da Palazzo Chigi alla norme che in qualche modo disinnescerà future decisioni dei magistrati in merito alla lista dei Paesi considerati sicuri: blindati gli hotspot in Albania Ilgiornale.it - Espulsione migranti e Paesi sicuri, approvato il nuovo decreto legge: cosa prevede Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Via libera da Palazzo Chigi alla norme che in qualche modo disinnescerà future decisioni dei magistrati in merito alla lista deiconsiderati: blindati gli hotspot in Albania

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - Cdm vara decreto su Paesi sicuri - (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a 'blindare' gli hotspot in Albania. Nella riunione, a quanto […]. La misura 'trasla' l'elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l'Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l'obiettivo di renderlo norma primaria. (Periodicodaily.com)

Migranti - via libera in Cdm al decreto sulla lista dei Paesi sicuri - Il provvedimento era stato annunciato nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni con lo scopo dichiarato di ‘superare’ la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato i trattenimenti di 12 migranti nei centri italiani in Albania, in ossequio a una pronuncia della Corte di Giustizia Ue secondo cui Egitto e Bangladesh non potrebbero considerarsi ‘Paesi sicuri’. (Lapresse.it)

Migranti - governo approva decreto legge su espulsioni e Paesi sicuri per blindare il piano Albania - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia di immigrazione che prevede, tra l'altro, la lista dei Paesi considerati sicuri.Continua a leggere . (Fanpage.it)