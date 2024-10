Diego Forlan come Paolo Maldini | giocherà un torneo di doppio di tennis con Coria in Uruguay

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dai gol segnati in giro per il mondo, anche in Italia con la maglia dell’Inter, alla racchetta da, icona del calcio di qualche anno fa, noto ex calciatore uruguaiano classe 1979 e attualmente allenatore,infatti undiin coppia con l’attuale numero 78 del ranking Atp, l’argentino Federico, e lo farà proprio inin un Challenger. Non è il primodigiocato da, che sorprendentemente è mancino mentre a calcio era un destro naturale. E in attesa di vederlo scendere in campo, si può ricordareanche in Italia una leggenda del nostro calcio si era cimentata nel. Stiamo parlando di, che nel 2017 giocò il Challenger di Milano, perdendo però nettamente.undidiconinSportFace.