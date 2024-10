Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 21 ottobre

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi21Emir inizia a sospettare che Kemal e Nihan fossero insieme la sera dell’incidente d’auto che ha coinvolto Nihan. Asu interviene subito per proteggere Kemal, offrendo una falsa versione dei fatti per distogliere Emir dai suoi sospetti. Leyla e Ayhan, invece, cercano di aiutare Kemal a evitare ulteriori complicazioni legali. Kemal, ancora in colpa per quanto successo, cerca di mantenere la calma e di nascondere la verità riguardo alla paternità di Deniz.