Morto a 51 anni Aaron Kaufman il regista di Superpower con Sean Penn stroncato da un attacco di cuore

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Aaron Kaufman, regista, sceneggiatore e produttore, deceduto a Las Vegas all'età di 51 anni a causa di un attacco di cuore. La notizia è stata confermata a Variety da Chad Verdi, finanziatore di "The Irishman" e di numerosi progetti di Kaufman. Nato a Long Island e a lungo partner di Robert Rodriguez, Kaufman è noto soprattutto per aver co-diretto con Sean Penn il documentario "Superpower", nominato agli Emmy, che racconta l'ascesa politica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mentre Penn è diventato il volto del documentario, è stato Kaufman a trovarsi sul campo in Ucraina nel febbraio 2022, quando è scoppiata la guerra con la Russia. Presente a Kiev nelle settimane precedenti l'invasione, Kaufman ha vissuto in prima persona i primi, pericolosi giorni del conflitto, rifugiandosi nel bunker con Zelensky.

