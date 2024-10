Oasport.it - Mezza maratona di Roma 2024: risultati e classifica. Il Kenya firma la doppietta, D’Onofrio e Yaremchuk migliori italiani

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La prima edizione delladi(sponsorizzata da Wizz Air) si è rivelata estremamente veloce e affascinante per i 13.400 podisti che si sono cimentati in uno scenario unico al mondo (partenza dal Circo Massimo e arrivo in via degli Annibali con vista insolita sul Colosseo, dopo aver attraverso anche piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e piazza Navona). Ilhato la: sul fronte maschile ha trionfato Emmanuel Wafula con il crono di 59:58, andando in fuga al tredicesimo chilometro e bissando il successo ottenuto nellaOstia a inizio marzo; tra le donne sigillo di Nancy Sang, capace di coprire i 21,097 km in 1h06:52.