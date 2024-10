Legnano, due clandestini di 25 e 37 anni fermati dalla polizia nella zona delle Gallerie Cantoni (Di domenica 20 ottobre 2024) Legnano (Milano) – Un servizio mirato contro i topi d'appartamento e l'immigrazione clandestina è stato quello messo in atto fra venerdì e sabato dalle pattuglie del commissariato di polizia di Stato di via Girardelli, coordinate dal vice questore Ilenia Romano, in un'ottica di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Due persone, risultate irregolari, sono state prima portate in commissariato e poi all'Ufficio immigrazione della Questura di Milano. Gli agenti della polizia hanno pattugliato dalle sette di sera di venerdì 18 ottobre le aree commerciali e i quartieri maggiormente colpiti dai furti. Sul lungo fiume Olona, in prossimità delle Gallerie Cantoni, le Volanti hanno individuato due uomini di 25 e 37 anni - con diversi precedenti di polizia - che si muovevano con fare sospetto. Ilgiorno.it - Legnano, due clandestini di 25 e 37 anni fermati dalla polizia nella zona delle Gallerie Cantoni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Milano) – Un servizio mirato contro i topi d'appartamento e l'immigrazione clandestina è stato quello messo in atto fra venerdì e sabato dalle pattuglie del commissariato didi Stato di via Girardelli, coordinate dal vice questore Ilenia Romano, in un'ottica di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Due persone, risultate irregolari, sono state prima portate in commissariato e poi all'Ufficio immigrazione della Questura di Milano. Gli agenti dellahanno pattugliato dalle sette di sera di venerdì 18 ottobre le aree commerciali e i quartieri maggiormente colpiti dai furti. Sul lungo fiume Olona, in prossimità, le Volanti hanno individuato due uomini di 25 e 37- con diversi precedenti di- che si muovevano con fare sospetto.

