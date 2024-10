Cagliari-Torino: dopo Zapata, Vanoli perde anche Ilic e Borna Sosa. Dove vedere la partita in tv e in streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) dopo la pausa forzata a causa della Nazionale, il Toro di Vanoli torna in campo questo pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, alle 18, all'Unipol Domus di Cagliari, contro i sardi. Una gara che arriva dopo il grave infortunio di Duvan Zapata, già operato, e gli infortuni di Ivan Ilic e Borna Sosa Torinotoday.it - Cagliari-Torino: dopo Zapata, Vanoli perde anche Ilic e Borna Sosa. Dove vedere la partita in tv e in streaming Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)la pausa forzata a causa della Nazionale, il Toro ditorna in campo questo pomeriggio, domenica 20 ottobre 2024, alle 18, all'Unipol Domus di, contro i sardi. Una gara che arrivail grave infortunio di Duvan, già operato, e gli infortuni di Ivan

Koopmeiners - le CONDIZIONI dopo il CAMBIO in Juve-Cagliari - Come anticipato da Juventusnews24 già nella giornata di ieri, il centrocampista olandese è stato richiamato […]. Juve, ecco le condizioni di Teun Koopmeiners, uscito per un problema fisico ieri nell’intervallo di Juve-Cagliari L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Teun Koopmeiners, uscito nell’intervallo della sfida di ieri che la Juve ha pareggiato all’Allianz ... (Calcionews24.com)

Cagliari : Davide Nicola ha trovato la giusta quadra? Cosa cambia dopo i match contro Parma e Juventus - Due punti in cinque gare con un solo gol all`attivo. Davide Nicola dopo questi risultati chiese tempo e pazienza ai propri tifosi. Tempo, un... (Calciomercato.com)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Ora bisogna seguire sempre questa linea, altrimenti si fa del male al calcio. Dobbiamo continuare ad attaccare. Vale per tutti. Questo serve anche a Conceicao per migliorare. Thiago Motta in conferenza stampa: “Avremmo dovuto chiudere il match” “Siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a chiudere il match. (Terzotemponapoli.com)