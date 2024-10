Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (Di domenica 20 ottobre 2024) L'area perturbata presente sulle regioni meridionali, tende a spostarsi lentamente verso sud-ovest e continuerà a determinare precipitazioni sparse, anche temporalesche, in particolare sui settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi, domenica 20 ottobre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori ionici. Quotidiano.net - Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L'area perturbata presente sulle regioni meridionali, tende a spostarsi lentamente verso sud-ovest e continuerà a determinare precipitazioni sparse, anche temporalesche, in particolare sui settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse, che integra ed estende il precedente. L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi, domenica 20 ottobre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori ionici.

