Siena, autista dell'autobus salva padre e figlio minore dalla furia del maltempo [VIDEO] (Di sabato 19 ottobre 2024) Le previsioni meteo avevano annunciato fortissimi piogge sparse in tutta Italia e ieri, giovedì 17 ottobre, un violentissimo acquazzone si è abbattuto su Siena, dove si è sfiorata la tragedia. Le intense precipitazioni hanno trasformato le strade della città in fiumi in piena e un uomo ha rischiato seriamente di venire travolto dalle acque nella sua auto insieme al figlio di 6 anni. Tempestivo è stato l'intervento di un autista di Autolinee Toscane, che è riuscito a mettere in salvo l'uomo e suo figlio prima che succedesse l'irreparabile. Il salvataggio in extremis dell'autista Verso le 19:45 un vero nubifragio si è abbattuto su Siena e molti automobilisti sono stati costretti a fermarsi lungo la strada.

Nubifragio a Siena - così l’autista di un bus mette in salvo un automobilista e il figlio rimasti bloccati – Le immagini - Un autista di un bus di Autolinee toscane ha messo in salvo nella serata di giovedì 17 ottobre un automobilista rimasto bloccato con il figlio piccolo a Siena a causa delle forti piogge. . All’interno un uomo e un bambino di circa 5 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo. È accaduto in via Aldo Moro, nella zona nord della città intorno alle 19. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Siena - autista del bus salva padre e figlio bloccati in acqua durante il nubifragio - Protagonista del salvataggio è un 37enne, conducente di un bus di Autolinee Toscana. Il motore dell'auto era in panne per l'acqua alta a seguito del nubifragio che ieri ha colpito Siena. Intanto nel pomeriggio in Piemonte è esondato il Po.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Siena - nubifragio e salvataggio eroico : autista di bus mette in salvo un uomo e un bambino - Poi, con calma e precisione, è riuscito a far salire a bordo del bus l’uomo e il bambino. Il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, ha espresso il suo encomio per l’operato dell’autista: «Al nostro autista va fin da ora l’encomio dell’azienda per la prontezza e capacità di intervento in una situazione rischiosa. (Thesocialpost.it)