Piazzola ecologica in vista Affidati i lavori per 16 milioni

(Di sabato 19 ottobre 2024) A Sondrio nascerà una moderna isoladove poter conferire direttamente ogni tipo di rifiuto, ingombranti e piccoli elettrodomestici compresi. Con l’aggiudicazione deiall’impresa DME di Traona, una dei cinque partecipanti alla gara di appalto, si è completato l’iter per giungere all’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta dei rifiuti che sorgerà in via Ventina, nella zona sud ovest della città, pronto per l’estate 2025. Un passaggio fondamentale per aumentare la qualità della differenziata e insieme la percentuale da destinare al riciclo: obiettivi qualitativi e quantitativi per mirare all’80% entro il 2027, così come previsto dal piano regionale.