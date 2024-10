Unlimitednews.it - Nordio “Su Albania sentenza abnorme, prenderemo provvedimenti”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito di questa. Non è una polemica contro la magistratura, ma contro un tipo diche non solo non condividano ma che riteniamo addirittura”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, a margine di un convegno a Palermo, in merito alla decisione del tribunale di Roma che ha disposto che i migranti, trasferiti in, dovranno essere riportati in Italia. “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di alta politica. Queste decisioni, inoltre, rischiano di creare incidenti diplomatici perchè definire non sicuro un Paese amico come il Marocco può anche creare dei problemi”, ha aggiunto.