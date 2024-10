Moldavia al voto: la complicata impresa di andare verso l’Europa ma senza strappi (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra l'Ucraina in guerra, la Romania nella Nato e la Russia "presente" in Transnistria, la Moldavia affronta un voto decisivo. Moldavia al voto: la complicata impresa di andare verso l’Europa ma senza strappi InsideOver. It.insideover.com - Moldavia al voto: la complicata impresa di andare verso l’Europa ma senza strappi Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra l'Ucraina in guerra, la Romania nella Nato e la Russia "presente" in Transnistria, laaffronta undecisivo.al: ladimaInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia : un doppio voto per scegliere tra Unione europea e Russia - Domenica 20 ottobre sarà ricordata come una giornata cruciale per il futuro del popolo della Moldavia: Ue o Russia? The post Moldavia: un doppio voto per scegliere tra Unione europea e Russia appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

La Moldavia al voto - tra propaganda russa e spaccature interne - Maia Sandu (Getty Images). Oltre alle Presidenziali, i moldavi votano anche il referendum per l’adesione allUe Lei, ex funzionaria della Banca mondiale a Washington poi passata alla politica, europeista e atlantista, rimarrà alla guida della piccola repubblica ex sovietica ai margini dell’Europa, tenendo ben dritta la barra verso Bruxelles, tanto più che il referendum costituzionale per inserire ... (Lettera43.it)

Moldavia al voto - il futuro di Chisinau tra filorussi e riformisti pro-Europa - Non a caso, figure della sinistra moldava (tendenzialmente più vicina alla Russia) come quella del popolare sindaco di Chisinau, Ion Ceban, o quella dell’ex primo ministro Ion Chicu, abbiano cercato di reinventarsi come europeisti centristi. “Nei documenti ufficiali non abbiamo visto alcuna menzione della regione della Transnistria, il che per noi è un chiaro segnale che non ci sarà un’attenzione ... (Formiche.net)