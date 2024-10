La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Avellinotoday.it - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laregionale, considerato il quadroattualmente in atto hadi ulteriori 24 ore la vigente. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà . Ecco le previsioni meteo per domenica 20 e lunedì 21 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo di pressione sul Tirreno meridionale... (Perugiatoday.it)

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - ” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte protezione civile della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l:allerta con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. (Noinotizie.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali - domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile - previsioni meteo. Taranto : asili e scuole chiusi - . Il secondo, con validità da mezzanotte per venti ore: si prevedono *precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. . ” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi ... (Noinotizie.it)