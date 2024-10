Governo promosso. Una Finanziaria per tanti. Va nel segno della crescita (Di sabato 19 ottobre 2024) Vespa Palermo chiama Roma. Giulia Bongiorno chiede di assolvere con formula piena Matteo Salvini dall’accusa di aver sequestrato i 147 migranti di Open Arms (sei anni di reclusione) e Roma il tribunale speciale per l’immigrazione non conferma il trattenimento in Albania delle poche persone trasferite da una nave militare italiana. È l’ennesima puntata della partita Stato vs Giudici, che vede il primo regolarmente perdente. S’intenda: in un Paese democratico lo Stato non può sconfinare nell’arbitrio repressivo, ma la magistratura non può sostituirsi né al potere legislativo né a quello esecutivo, cioè al Governo. Cosa che nel campo dell’immigrazione avviene regolarmente. Lo Stato oggi stesso porterà a Bari i 14 migranti ‘albanesi’ obbedendo al provvedimento romano (così prevede la Convenzione con l’Albania), ma il ministro Piantedosi ha annunciato ricorsi fino alla Cassazione. Quotidiano.net - Governo promosso. Una Finanziaria per tanti. Va nel segno della crescita Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Vespa Palermo chiama Roma. Giulia Bongiorno chiede di assolvere con formula piena Matteo Salvini dall’accusa di aver sequestrato i 147 migranti di Open Arms (sei anni di reclusione) e Roma il tribunale speciale per l’immigrazione non conferma il trattenimento in Albania delle poche persone trasferite da una nave militare italiana. È l’ennesima puntatapartita Stato vs Giudici, che vede il primo regolarmente perdente. S’intenda: in un Paese democratico lo Stato non può sconfinare nell’arbitrio repressivo, ma la magistratura non può sostituirsi né al potere legislativo né a quello esecutivo, cioè al. Cosa che nel campo dell’immigrazione avviene regolarmente. Lo Stato oggi stesso porterà a Bari i 14 migranti ‘albanesi’ obbedendo al provvedimento romano (così prevede la Convenzione con l’Albania), ma il ministro Piantedosi ha annunciato ricorsi fino alla Cassazione.

