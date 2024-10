Empoli-Napoli, Sullo: “Conte dà grinta e fiducia ai suoi, dobbiamo fare lo stesso” (Di sabato 19 ottobre 2024) Salvatore Sullo, vice di Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani tra Empoli e Napoli. Con il tecnico dei toscani alle prese con una forma influenzale, è toccato al suo collaboratore presentarsi in sala stampa. “La classifica e l’andamento dicono che il Napoli ora è la squadra più forte del campionato – afferma Sullo – Hanno un allenatore che sa infondere grande fiducia e spirito ai propri giocatori, dovremo rispondere con lo stesso linguaggio di grinta e abnegazione. Serve grande spirito di sacrificio, sappiamo di dover essere quasi perfetti se vogliamo fare risultato.” Sempre su Conte: “So che ha speso belle parole per noi e lo ringrazio, lo conosco a livello professionale ma so che mister D’Aversa è un suo grande amico. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Salvatore, vice di Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani tra. Con il tecnico dei toscani alle prese con una forma influenzale, è toccato al suo collaboratore presentarsi in sala stampa. “La classifica e l’andamento dicono che ilora è la squadra più forte del campionato – afferma– Hanno un allenatore che sa infondere grandee spirito ai propri giocatori, dovremo rispondere con lolinguaggio die abnegazione. Serve grande spirito di sacrificio, sappiamo di dover essere quasi perfetti se vogliamorisultato.” Sempre su: “So che ha speso belle parole per noi e lo ringrazio, lo conosco a livello professionale ma so che mister D’Aversa è un suo grande amico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli - la probabile formazione della squadra di casa - Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione dell’Empoli in vista della sfida di campionato contro il Napoli. Manca meno di un giorno ad … L'articolo Empoli-Napoli, la probabile formazione della squadra di casa proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Tutto pronto per Empoli-Napoli - attesi 7mila tifosi azzurri - In vista di Empoli-Napoli lo Stadio Carlo Castellani si prepara ad accogliere circa 7mila tifosi della squadra ospite. Empoli e Napoli si sfideranno domani alle … L'articolo Tutto pronto per Empoli-Napoli, attesi 7mila tifosi azzurri proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Empoli-Napoli - svelato il super ospite : l’idolo dei tifosi sarà al Castellani - . In casa Napoli non si attende altro che il fischio d’inizio del match contro l’Empoli, in programma per domenica 20 ottobre alle 12:30. Notizie Napoli Calcio, Spalletti sarà al Castellani: annunciata la sua presenza Luciano Spalletti sarà presente allo stadio Castellani per la sfida di campionato tra Empoli e Napoli, lunch match dell’ottava giornata della Serie A in corso. (Spazionapoli.it)