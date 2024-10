Devon Miller presenta “Vieni o no” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Vieni o no” di Devon Miller è il racconto di un amore complesso che rappresenta un inno alla perseveranza e ai legami umani, celebrando l’amore e l’amicizia. Devon Miller è fuori con “Vieni O NO” Dal 18 ottobre 2024, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Devon Miller, intitolato “Vieni O NO”. Anticipato dalla sua uscita sulle piattaforme di streaming digitale il 4 ottobre, il brano promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori. La Storia d’Amore di “Vieni o No” “Vieni o no” rappresenta una profonda narrazione di una storia d’amore, caratterizzata da una complessità e una varietà di emozioni. Il testo rivela il percorso personale dell’artista, illustrando esperienze e sfide che ha affrontato nel corso della sua vita. Al centro della canzone emerge un tema fondamentale: il valore dei legami. Spettacolo.periodicodaily.com - Devon Miller presenta “Vieni o no” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) “o no” diè il racconto di un amore complesso che rapun inno alla perseveranza e ai legami umani, celebrando l’amore e l’amicizia.è fuori con “O NO” Dal 18 ottobre 2024, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo di, intitolato “O NO”. Anticipato dalla sua uscita sulle piattaforme di streaming digitale il 4 ottobre, il brano promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori. La Storia d’Amore di “o No” “o no” rapuna profonda narrazione di una storia d’amore, caratterizzata da una complessità e una varietà di emozioni. Il testo rivela il percorso personale dell’artista, illustrando esperienze e sfide che ha affrontato nel corso della sua vita. Al centro della canzone emerge un tema fondamentale: il valore dei legami.

Devon Miller torna con “Vieni o no” - ‘Vieni o no’ è, in fondo, quello che vorrei a tutto il mondo, un invito a non arrendersi mai e a continuare a credere nei propri sogni, fino alla fine”. “Vieni o no” è un brano che racconta una storia d’amore, sfaccettata e complessa. La grande passione per la scrittura e la musica lo spinge però a non mollare. (Laprimapagina.it)