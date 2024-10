Catania sotto l’acqua: piogge intense trasformano le vie in fiumi e creano scene surreali (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti precipitazioni a Catania hanno generato ingenti disagi nei quartieri centrali, dove le strade principali si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua. Questo fenomeno, causato dalla combinazione di forti piogge e dal deflusso dell’acqua piovana proveniente dai paesi dell’Etna, ha creato situazioni sorprendenti e al contempo preoccupanti. Mentre i residenti tentano di adattarsi a queste condizioni meteorologiche avverse, il supporto della comunità e le reazioni sui social media hanno reso queste scene ancora più memorabili. Esplosione di piogge e impatti sul territorio Catania ha vissuto recentemente un’intensa serie di fenomeni atmosferici che hanno causato un significativo incremento delle precipitazioni. Gaeta.it - Catania sotto l’acqua: piogge intense trasformano le vie in fiumi e creano scene surreali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti precipitazioni ahanno generato ingenti disagi nei quartieri centrali, dove le strade principali si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua. Questo fenomeno, causato dalla combinazione di fortie dal deflusso delpiovana proveniente dai paesi dell’Etna, ha creato situazioni sorprendenti e al contempo preoccupanti. Mentre i residenti tentano di adattarsi a queste condizioni meteorologiche avverse, il supporto della comunità e le reazioni sui social media hanno reso questeancora più memorabili. Esplosione die impatti sul territorioha vissuto recentemente un’intensa serie di fenomeni atmosferici che hanno causato un significativo incremento delle precipitazioni.

