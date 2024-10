Cadavere in Cilento, servirà il Dna per l’identificazione. Ascoltato marito di Silvia Nowak (Di sabato 19 ottobre 2024) Non è ancora certa l'identificazione del corpo trovato ad Ogliastro Marina, frazione di Castellammare; potrebbe trattarsi della 53enne scomparsa martedì. Fanpage.it - Cadavere in Cilento, servirà il Dna per l’identificazione. Ascoltato marito di Silvia Nowak Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non è ancora certa l'identificazione del corpo trovato ad Ogliastro Marina, frazione di Castellammare; potrebbe trattarsi della 53enne scomparsa martedì.

Cadavere in Cilento, servirà il Dna per l’identificazione. Ascoltato marito di Silvia Nowak - Non è ancora certa l'identificazione del corpo trovato ad Ogliastro Marina, frazione di Castellammare; potrebbe trattarsi della 53enne scomparsa martedì ... (fanpage.it)

Tragico ritrovamento a Ogliastro Cilento: cadavere di donna bruciato rinvenuto tra la vegetazione - Nelle prime ore di ieri, 18 ottobre, è stato rinvenuto il cadavere di una donna bruciato nelle campagne di Castellabate, precisamente a Ogliastro Marino. La macabra scoperta è avvenuta tra la fitta ... (ilvescovado.it)

Castellabate, cadavere trovato bruciato: è giallo, alibi di ferro per compagno vittima - StampaE’ stato rilasciato, nella tarda serata di ieri, dopo tre ore di interrogatorio, K.D., il compagno della donna trovata morta in una sterpaglia ad Ogliastro Cilento, frazione di Castellabate, dop ... (salernonotizie.it)