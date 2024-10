Arriva il documentario su Martha Stewart, l'imprenditrice che ha insegnato all'America l'economia domestica (Di sabato 19 ottobre 2024) Che piaccia o meno la cucina, la storia di Martha Stewart è una di quelle in grado di far sognare a occhi aperti: la conduttrice TV, autrice e dispensatrice di consigli è stata la prima donna statunitense miliardaria che si è fatta da sola. Regina dei selfie su Instagram e amica intima di Snoop Dogg, l’esperta di lavori domestici che ha insegnato all’America a piegare correttamente le lenzuola e travasare piantine aromatiche, oggi si racconta in un documentario su Netflix aprendo i suoi archivi personali per condividere foto inedite, lettere e pagine di diario. Il documentario su Martha Stewart Sarà disponibile dal prossimo 30 ottobre Martha Stewart: Una storia Americana, il lungometraggio che racconta la storia della grande icona statunitense, una vera self-made woman, con la regia di R.J. Gamberorosso.it - Arriva il documentario su Martha Stewart, l'imprenditrice che ha insegnato all'America l'economia domestica Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Che piaccia o meno la cucina, la storia diè una di quelle in grado di far sognare a occhi aperti: la conduttrice TV, autrice e dispensatrice di consigli è stata la prima donna statunitense miliardaria che si è fatta da sola. Regina dei selfie su Instagram e amica intima di Snoop Dogg, l’esperta di lavori domestici che haall’a piegare correttamente le lenzuola e travasare piantine aromatiche, oggi si racconta in unsu Netflix aprendo i suoi archivi personali per condividere foto inedite, lettere e pagine di diario. IlsuSarà disponibile dal prossimo 30 ottobre: Una storiana, il lungometraggio che racconta la storia della grande icona statunitense, una vera self-made woman, con la regia di R.J.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Snoop Dogg - Martha Stewart e les escargots - View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) . Aggiungendo: «Amerai la prossima portata. » «Alette di pollo?» «No, escargots, sai cosa sono?». «Lavorare con Snoop in cucina è stata un’esperienza straordinaria per me. Ed ecco perché, nel contesto di un’edizione delle Olimpiadi con un forte accento sulla cucina, qualcuno ha ben ... (Linkiesta.it)