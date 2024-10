Accusato di frode e arrestato all'atterraggio a Malpensa, in manette cyber truffatore ricercato anche dall'Fbi (Di sabato 19 ottobre 2024) Un truffatore italo-australiano è stato fermato a Malpensa. Specializzato nella frode informatica, era ricercato da 3 anni dall'Fbi Notizie.virgilio.it - Accusato di frode e arrestato all'atterraggio a Malpensa, in manette cyber truffatore ricercato anche dall'Fbi Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unitalo-australiano è stato fermato a. Specializzato nellainformatica, erada 3 anni'Fbi

Arrestato un ricercato internazionale per frode telematica all’aeroporto di Malpensa - In questi casi, la legge contempla pene detentive già elevate, rendendo la questione dell’estradizione non solo un processo burocratico, ma una questione di giustizia nei confronti dei numerosi danneggiati. Le implicazioni legali e gli sviluppi futuri L’arresto di questo individuo avrà importanti ripercussioni legali, non solo per lui, ma anche per il resto dell’organizzazione di cui faceva ... (Gaeta.it)

