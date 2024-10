Metropolitanmagazine.it - Uomini e donne, arriva una rivelazione a sorpresa: Ida ha trovato “l’amore”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ida Platano spiazza i followers e annuncia attraverso il suo profilo Instagram di vivere un qualcosa di bello che la fa stare finalmente serena. Poche parole che lasciano però intendere ad una frequentazione in corso, per una volta fuori dal programma che tanto le ha dato e altrettanto le ha tolto. “Sto benissimo e voglio dirvi una cosa – racconta l’ex tronista con un sorriso smagliante – Sapete che sono sempre stata una personatrasparente e sincera. La mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni in trasmissione a”. Ha spiegato di essere sempre stata una persona trasparente e sincera, e ha voluto anticipare questa notizia importante ai suoi fan: «Ci tenevo a dirvi questa cosa che per me è davvero speciale».