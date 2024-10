Sinwar, l'ultimo gesto prima di venire ucciso dal drone: rabbia e disperazione | Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un gesto di rabbia, disperato: sono gli ultimi secondo di Yahya Sinwar prima di venire ucciso. L'esercito israeliano ha diffuso un breve Video girato da un drone che mostra un uomo ferito, che presenta come il capo di Hamas: è seduto sul divano di una sala distrutta al primo piano di un edificio parzialmente devastato, ha il viso coperto da una stoffa che potrebbe essere una kefiah e porta in mano un oggetto che sembra essere una sciabola, che lancia contro il drone. Secondo l'esercito, queste immagini sono di Sinwar "poco prima della sua eliminazione" nel corso di una operazione a Gaza. Nel Video il volto di Sinwar non è riconoscibile. Gli ultimi secondi di Sinwar: guarda qui il Video dell'Idf Potrebbe aprirsi ora una nuova fase nella guerra in Medio Oriente. Liberoquotidiano.it - Sinwar, l'ultimo gesto prima di venire ucciso dal drone: rabbia e disperazione | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Undi, disperato: sono gli ultimi secondo di Yahyadi. L'esercito israeliano ha diffuso un brevegirato da unche mostra un uomo ferito, che presenta come il capo di Hamas: è seduto sul divano di una sala distrutta al primo piano di un edificio parzialmente devastato, ha il viso coperto da una stoffa che potrebbe essere una kefiah e porta in mano un oggetto che sembra essere una sciabola, che lancia contro il. Secondo l'esercito, queste immagini sono di"pocodella sua eliminazione" nel corso di una operazione a Gaza. Nelil volto dinon è riconoscibile. Gli ultimi secondi di: guarda qui ildell'Idf Potrebbe aprirsi ora una nuova fase nella guerra in Medio Oriente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Es triste pedir, más triste es trabajar - Seguramente la mayoría de esos tres millones de trabajadores pobres no piensan que son pobres. Se han acostumbrado a vivir en el alambre, salvando mes a mes con todo tipo de estrategias de supervivenc ... (eldiario.es)

Chiara, operaia di Mirafiori: «Tavares taglia su tutto, risparmiano sul riscaldamento e non ci danno più neanche le divise» - La vita in Cig della signora Montesano, addetta alla 500e:«Chi ha la fortuna di avere i genitori come me va a cena da loro. Risparmiamo su tutto. Perché sappiamo che questa nuova crisi sarà lunga» ... (torino.corriere.it)

La muerte del líder de Hamás refuerza la posición de Israel de cara a una salida pactada de la guerra en Gaza - Sinwar inició todo con la planificación de la masacre del 7-O. Su muerte, poco más de un año después, puede ser la llave que cierre el conflicto. Más información: Israel mata a Yahya Sinwar, cerebro d ... (elespanol.com)