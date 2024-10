Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il club partenopeo valuta la cessione di Kvaratskhelia, mentre si prepara a cercare un sostituto di valore a un costo inferiore. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più incerto. Nonostante i contatti per il Rinnovo siano in corso da oltre un anno, la trattativa sembra essere in stallo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il talentuoso esterno georgiano già nella prossima estate. De Laurentiis, non molto tempo fa, ha effettuato un viaggio in Germania per incontrare Kvaratskhelia e il suo entourage, portando con sé una proposta di Rinnovo che si aggirava intorno ai 5 milioni di euro all’anno per un contratto quinquennale. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il club partenopeola cessione di, mentre si prepara a cercare un sostituto di valore a un costo inferiore. Il futuro di Khvichaalè sempre più incerto. Nonostante i contatti per ilsiano in corso da oltre un anno, la trattativa sembra essere in stallo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il talentuoso esterno georgiano già nella prossima. De Laurentiis, non molto tempo fa, ha effettuato un viaggio in Germania per incontraree il suo entourage, portando con sé una proposta diche si aggirava intorno ai 5 milioni di euro all’anno per un contratto quinquennale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia : Attenzione al Patatrac - Marchetti ha commentato: “E’ ancora tutto aperto. Kvara in panchina nelle prossime gare? La gestione del gruppo da parte di Conte è molto buona, a lungo andare Neres può insidiare la posizione del georgiano o di Politano perché ha dimostrato di avere qualità straordinarie, ma bisogna avere la pazienza di superare un momento non brillante di Kvaratskhelia, che rimane un giocatore delizioso e può ... (Napolipiu.com)

Iannicelli spara : “Rinnovo bloccato - chi vi dice che David Neres non sia l’erede di Kvaratskhelia?” - Il brasiliano cosa potrebbe diventare? La crescita di Neres potrebbe essere la risposta alla vendita a condizioni di grande vantaggio di Kvaratskhelia la prossima stagione? Chi vi dice che non sia il suo erede? Secondo me questa potrebbe essere una strategia molto seria e sensata in casa Napoli”. La prossima settimana potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti del rinnovo di Kvaratskhelia e per il ... (Napolipiu.com)

Napoli - ecco cosa manca per il rinnovo di Kvaratskhelia :  le cifre - 8 milioni di euro a stagione, cifra non consona a quanto mostrato sul terreno di gioco fin dai suoi primi passi con la maglia azzurra addosso. Continua ad esserci distanza tra la richiesta del calciatore e l’offerta del Napoli, ma per Schira l’accordo verrà trovato: Se ne parla e si lavora in tal senso da mesi, a fine ottobre ci sarà un altro incontro tra le parti. (Spazionapoli.it)