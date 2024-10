Prosciutto crudo Sisa ritirato dai supermercati per Listeria, il lotto richiamato dal Ministero della Salute (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosciutto crudo Sisa ritirato dagli scaffali dei supermercati per presenza di Listeria: quali sono i lotti, la marca, cosa fare in caso di acquisto Notizie.virgilio.it - Prosciutto crudo Sisa ritirato dai supermercati per Listeria, il lotto richiamato dal Ministero della Salute Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dagli scaffali deiper presenza di: quali sono i lotti, la marca, cosa fare in caso di acquisto

Richiamato prosciutto crudo per possibile presenza di Listeria - Richiamato da parte del produttore un lotto di prosciutto crudo a marchio Sisa per possibile rischio microbiologico ... (ilfattoalimentare.it)

Urgente richiamo per il prosciutto crudo SISA: rischio Listeria - In queste ultime ore, è stato lanciato un allarme sanitario serio per chi ha acquistato il prosciutto crudo 100g del marchio SISA. Il prodotto, che sembra un comunissimo prosciutto, potrebbe nasconder ... (msn.com)

