Operazioni dei Carabinieri a Latina | perquisizioni e denunce per violazioni alla privacy e spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno condotto una serie di perquisizioni nel corso della serata di ieri, portando a significative scoperte legate alla violazione della privacy e attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le Operazioni, realizzate da una task force composta da 16 militari e supportate da un'unità cinofila, hanno interessato diverse abitazioni nella zona, rivelando situazioni di grave illegalità. Denuncia per violazione della privacy: il caso della donna di 31 anni Tra i risultati più clamorosi dell'operazione, spicca la denuncia nei confronti di una donna di 31 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione della sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto quattro telecamere collegate a un DVR, installate senza la necessaria autorizzazione.

