Nei campi della Bassa 1.200 indiani sikh: “Fondamentali, ma ancora poco riconosciuti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli esperti la chiamano “nicchia occupazionale etnica”, capace di rispondere alla discrepanza venutasi a creare tra la crescente richiesta di manodopera e la ridotta offerta locale: il ruolo degli indiani sikh nel settore lattiero-caseario della Bassa Bergamasca è uno dei casi emblematici della fondamentale presenza di forza lavoro di origine straniera nell’agroalimentare italiano, al centro del report “Made in Immigritaly. Terre, colture, culture”. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli esperti la chiamano “nicchia occupazionale etnica”, capace di rispondere alla discrepanza venutasi a creare tra la crescente richiesta di manodopera e la ridotta offerta locale: il ruolo deglinel settore lattiero-casearioBergamasca è uno dei casi emblematicifondamentale presenza di forza lavoro di origine straniera nell’agroalimentare italiano, al centro del report “Made in Immigritaly. Terre, colture, culture”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Canada - Giubbe rosse contro Indiani. Come l’omicidio di un dissidente Sikh ha scatenato la guerra diplomatica tra Ottawa e Nuova Delhi - Le notizie di agenzia raccontano che le autorità di Ottawa hanno chiesto all’ambasciatore indiano, Sanjay Kumar Verma, di lasciare il Paese assieme ad altri cinque diplomatici; per gli investigatori, Verma è “persona di interesse” coinvolto in un complotto che ha previsto un assassinio. Si torna all’attualità. (Ilfattoquotidiano.it)