Maltempo in Toscana: codice giallo per nove province, sabato 19 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) I temporali che hanno colpito ieri, giovedì, almeno metà Toscana si sono per ora placati. La perturbazione che ha interessato nelle ultime ore la regione si sposta verso levante, ma domani, sabato 19 ottobre, la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. Sono dunque attese residue precipitazioni sparse venerdì e un nuovo peggioramento nella giornata di sabato, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per nove province, sabato 19 ottobre proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: codice giallo per nove province, sabato 19 ottobre Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) I temporali che hanno colpito ieri, giovedì, almeno metàsi sono per ora placati. La perturbazione che ha interessato nelle ultime ore la regione si sposta verso levante, ma domani,19, la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la. Sono dunque attese residue precipitazioni sparse venerdì e un nuovo peggioramento nella giornata di, con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche L'articoloinper19proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Toscana - allerta meteo per sabato 19 ottobre - I territori interessati coinvolgono nove province su dieci: è esclusa solo Massa Carrara. Il codice giallo per rischio idrogeologico sul reticolo minore scatterà dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte tra sabato e domenica e riguarderà, oltre alle aree già interessate dal rischio idraulico, il bacino dell’Arno e Casentino, il Valdarno superiore, l’Arno fiorentino e prossimo alla foce, ... (Lanazione.it)

Cosa fare sabato e domenica 12 e 13 ottobre in Toscana : tanti eventi - Sono tanti gli eventi del weekend 12-13 ottobre. In tutte le province tanti appuntamenti con l'enogastronomia e i frutti dell'autunno, l'escursionismo, i musei. Leggi la guida del fine settimana. (Lanazione.it)

Meteo in Toscana : codice giallo per rischio mareggiate sabato 28 - . Una veloce perturbazione in transito in Toscana porterà nella giornata di oggi, 27 settembre 2024, un aumento dell’instabilità. domani, sabato 28 settembre, le condizioni meteo saranno in miglioramento, anche se permarranno localmente condizioni instabili e forti venti di libeccio su Arcipelago e. (Firenzepost.it)