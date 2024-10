Il nuovo farmaco TL1228 anti Covid che resiste alle varianti e sferra un “doppio attacco” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Un nuovo approccio per combattere le infezioni virali. resistente alle varianti del Covid, Il farmaco TL1228 è stato progettato per colpire, contemporaneamente, due bersagli biologici distinti. A presentarlo uno studio pubblicato sulla rivista Biology Direct e condotto da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall'Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Università Federale di Rio de Janeiro (Brasile), l'Istituto di Scienze Biomediche della Difesa (Roma), l'Università di Mons (Belgio), l'Università della Louisiana (USA), in collaborazione con Sapienza, CONI e Università di Urbino. Un esempio, insomma, di ricerca scientifica congiunta. L’obiettivo di questo prodotto è quello di migliorare l’efficacia terapeutica e ridurre gli effetti collaterali del Covid. Quotidiano.net - Il nuovo farmaco TL1228 anti Covid che resiste alle varianti e sferra un “doppio attacco” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Unapproccio per combattere le infezioni virali.ntevaridel, Ilè stato progettato per colpire, contemporaneamente, due bersagli biologici distinti. A presentarlo uno studio pubblicato sulla rivista Biology Direct e condotto da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall'Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'Università Federale di Rio de Janeiro (Brasile), l'Istituto di Scienze Biomediche della Difesa (Roma), l'Università di Mons (Belgio), l'Università della Louisiana (USA), in collaborazione con Sapienza, CONI e Università di Urbino. Un esempio, insomma, di ricerca scientifica congiunta. L’obiettivo di questo prodotto è quello di migliorare l’efficacia terapeutica e ridurre gli effetti collaterali del

