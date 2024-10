Anziana muore a Livorno travolta da un’auto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Livorno – Incidente mortale nella mattinata del 18 ottobre a Livorno, muore una donna di 80 anni. Sul posto del sinistro è intervenuta la polizia municipale in motocicletta, su chiamata della sala operativa. Gli agenti sono arrivati in via Mameli all’altezza del civico 31 per l’investimento di un pedone. Sul posto hanno trovato una persona a terra, una donna di 80 anni, priva di coscienza, soccorsa dal personale sanitario e un’autovettura Fiat 500 condotta da un uomo, che si è fermato dopo l’investimento a qualche metro dall’urto. Un ispettore del comando si è recato al pronto soccorso, dove ha appreso la notizia del decesso della signora investita. Dell’episodio è stato avvisato il magistrato di turno ed è stato sequestrato il mezzo che ha investito la donna. Corrieretoscano.it - Anziana muore a Livorno travolta da un’auto Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)– Incidente mortale nella mattinata del 18 ottobre auna donna di 80 anni. Sul posto del sinistro è intervenuta la polizia municipale in motocicletta, su chiamata della sala operativa. Gli agenti sono arrivati in via Mameli all’altezza del civico 31 per l’investimento di un pedone. Sul posto hanno trovato una persona a terra, una donna di 80 anni, priva di coscienza, soccorsa dal personale sanitario evettura Fiat 500 condotta da un uomo, che si è fermato dopo l’investimento a qualche metro dall’urto. Un ispettore del comando si è recato al pronto soccorso, dove ha appreso la notizia del decesso della signora investita. Dell’episodio è stato avvisato il magistrato di turno ed è stato sequestrato il mezzo che ha investito la donna.

Tragedia a Livorno | Dipendente Asl muore in casa a 61 anni davanti al marito : "Addio Roberta - persona dal cuore grande" - Tragedia intorno alle 6 di oggi, martedì 8 ottobre, in un appartamento in via Galimberti, dove Roberta Torni, 61 anni, è morta in casa in seguito a un malore. Secondo quanto ricostruito, la donna era all'interno della propria abitazione quando improvvisamente si è sentita male e ha chiamato il... (Livornotoday.it)

Livorno - malore durante una seduta di agopuntura : muore a 43 anni - Ora bisognerà attendere di sapere se la Procura livornese vorrà vederci più chiaro disponendo eventualmente l’esame autoptico. La donna era molto conosciuta e ben voluta a Livorno. Era il 17 settembre scorso quando fu vittima di un malore durante una seduta di agopuntura in uno studio professionale. (Tpi.it)

Livorno | Muore a due settimane dal malore durante l'agopuntura - addio alla 43enne assicuratrice : "Marina era unica - irradiava gioia di vivere" - Era arrivata in Italia nel 2003, lasciando la sua amata Russia, perché voleva scoprire nuove culture in un "paese meraviglioso, pieno sogni e speranze" come lei stessa aveva raccontato su Facebook. E il destino ha voluto che in questo lunghissimo viaggio, una delle sue tappe, fosse proprio... (Livornotoday.it)