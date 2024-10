Ricerca: bandi Gilead, premiati 58 progetti su malattie infettive, oncologiche ed ematologiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Nuove storie di Ricerca, assistenza e solidarietà prenderanno vita nei prossimi 12 mesi grazie ai 58 progetti premiati oggi a Milano alla 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program, i due bandi di concorso promossi da Gilead Sciences per finanziare la realizzazione di progetti di Ricerca e di natura socio-assistenziale nelle aree delle malattie infettive, oncologiche ed ematologiche. progetti e storie nasceranno grazie alla tenacia di Ricercatrici, Ricercatori e associazioni di pazienti italiani, da Nord a Sud, a cui i due bandi sono rivolti. E che avranno un impatto concreto sulla vita e sulla salute di migliaia di persone e dell'intera collettività. Iltempo.it - Ricerca: bandi Gilead, premiati 58 progetti su malattie infettive, oncologiche ed ematologiche Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Nuove storie di, assistenza e solidarietà prenderanno vita nei prossimi 12 mesi grazie ai 58oggi a Milano alla 13esima edizione di Fellowship Program e Community Award Program, i duedi concorso promossi daSciences per finanziare la realizzazione didie di natura socio-assistenziale nelle aree delleede storie nasceranno grazie alla tenacia ditrici,tori e associazioni di pazienti italiani, da Nord a Sud, a cui i duesono rivolti. E che avranno un impatto concreto sulla vita e sulla salute di migliaia di persone e dell'intera collettività.

Ricerca : bandi Gilead - premiati 58 progetti su malattie infettive - oncologiche ed ematologiche - Mario sarà impegnato nello studio delle mutazioni alla base del tumore al seno e la sua ricerca potrà aggiungere un tassello nello sviluppo di nuove terapie personalizzate. Una nuova storia di ricerca e traguardi scientifici che - grazie ad un finanziamento di oltre 1,4 milioni in 6 anni - ha contribuito a fare luce sui tanti aspetti ancora non conosciuti di queste patologie per migliorare la ... (Liberoquotidiano.it)

