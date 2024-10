Rettori, preoccupati per riforma accesso a Medicina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le rettrici e i Rettori riuniti nella Crui, la Conferenza dei Rettori italiani esprimono "profonda preoccupazione" per almeno tre aspetti principali che attengono la riforma dell'accesso a Medicina: in particolare evidenziano: la sostenibilità economico-finanziaria. "Il taglio subito dai bilanci delle università nell'anno corrente ha sfiorato il 10%" , scrivono. L' accoglienza e formazione adeguata dei futuri aspiranti medici. "Le risorse utilizzate finora per 20.000 studenti non possono essere sufficienti per i 60/80.000 candidati che frequenterebbero una volta che la revisione andasse a regime". La "profonda preoccupazione" dei Rettori riguardo alla riforma dell'accesso a Medicina tocca almeno tre aspetti principali: la sostenibilità economico-finanziaria, innanzitutto. Quotidiano.net - Rettori, preoccupati per riforma accesso a Medicina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le rettrici e iriuniti nella Crui, la Conferenza deiitaliani esprimono "profonda preoccupazione" per almeno tre aspetti principali che attengono ladell': in particolare evidenziano: la sostenibilità economico-finanziaria. "Il taglio subito dai bilanci delle università nell'anno corrente ha sfiorato il 10%" , scrivono. L' accoglienza e formazione adeguata dei futuri aspiranti medici. "Le risorse utilizzate finora per 20.000 studenti non possono essere sufficienti per i 60/80.000 candidati che frequenterebbero una volta che la revisione andasse a regime". La "profonda preoccupazione" deiriguardo alladell'tocca almeno tre aspetti principali: la sostenibilità economico-finanziaria, innanzitutto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Tratta di esseri umani in crescita anche in Trentino Alto Adige: il fenomeno degli alloggi dove ‚Äúsegregare‚ÄĚ i lavoratori - Il 18 ottobre √® la Giornata europea contro la tratta. Nuove forme di sfruttamento come il caporalato digitale. Firmato un protocollo tra Province, tribunale, avvocati, Unhcr, Unitn e enti del Terzo se ... (altoadige.it)

Ladro ucciso a Milano, il barista arrestato per omicidio - (ANSA) - MILANO, 17 OTT - √ą stato arrestato con un conoscente, per omicidio volontario, il barista di 30 anni che all'alba ha ucciso a colpi di forbici a Milano Eros Di Ronza che era entrato nel suo b ... (giornaletrentino.it)

Non solo Medicina: estendiamo il numero chiuso dilazionato a tutte le facoltà - Modesta proposta: lasciamo libero qualsiasi studente di iscriversi al corso di laurea che preferisce, ma con una graduatoria in base al profitto da stilare ogni semestre per creare uno sbarramento. Ec ... (ilfoglio.it)