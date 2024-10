Ilgiorno.it - Perché fare un lascito testamentario è un gesto che può cambiare il futuro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Con unsi afferma per sempre il proprio impegno per una società più equa e si avrà così la possibilità di intervenire positivamente perla vita di migliaia di persone. In più, ilè una forma di donazione che non costa nulla al momento, ma che acquista un valore inestimabile nel. È unche onora la memoria di chi lo redige e fa sì che il suo impegno per unlibero dalle difficoltà e dalla povertà duri per sempre. Ma cosa si può lasciare? Ilpermette di lasciare in eredità somme di denaro (conto corrente, titoli, azioni, obbligazioni, libretti/buoni postali, fondi di investimento o il proprio TFR), beni mobili e immobili, polizze assicurative o polizze vita, oppure l’intero patrimonio a Organizzazioni no profit, che utilizzeranno il contributo per finanziare specifiche azioni benefiche e solidali.