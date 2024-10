Pensioni novità manovra 2025: Quota 42+10 e 41+10 cambiano le finestre? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Ministro dell’Economia Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha finalmente svelato la manovra di Bilancio del 2025, spiegando in linea generale le tematiche sulla quale verterà ( famiglia, Pensioni, cuneo fiscale ed i canali di intervento del Governo («Attenzione ai redditi bassi e particolare per le famiglie, per i soggetti familiari numerosi, chiamiamolo quoziente familiare, rafforziamo i congedi parentali all’80% che vanno da due a tre mesi» ). Il titolare del dicastero di via XX settembre ha aggiunto che “La legge di Bilancio vera e propria sarà presentata in Parlamento entro i termini previsti, penso lunedì 21 perché domenica 20 è festivo» e che “C’è l’ok della Ue per la correzione in 7 anni dei conti pubblici con l’impegno delle riforme». .com - Pensioni novità manovra 2025: Quota 42+10 e 41+10 cambiano le finestre? Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Ministro dell’Economia Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha finalmente svelato ladi Bilancio del, spiegando in linea generale le tematiche sulla quale verterà ( famiglia,, cuneo fiscale ed i canali di intervento del Governo («Attenzione ai redditi bassi e particolare per le famiglie, per i soggetti familiari numerosi, chiamiamolo quoziente familiare, rafforziamo i congedi parentali all’80% che vanno da due a tre mesi» ). Il titolare del dicastero di via XX settembre ha aggiunto che “La legge di Bilancio vera e propria sarà presentata in Parlamento entro i termini previsti, penso lunedì 21 perché domenica 20 è festivo» e che “C’è l’ok della Ue per la correzione in 7 anni dei conti pubblici con l’impegno delle riforme».

