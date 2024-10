MotoGP, Fabio Di Giannantonio chiuderà in anticipo la stagione: operazione alla spalla per il pilota italiano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Titoli di coda prossimi per Fabio Di Giannantonio in questa stagione di MotoGP. Il pilota italiano del Team VR46, infatti, dopo il GP di Thailandia (27 ottobre), non affronterà gli ultimi due appuntamenti dell’annata a Sepang (Malesia) e a Valencia (Spagna) per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Un problema con cui il centauro nostrano deve fare i conti dal fine-settimane in Austria, dove si era procurato una lussazione in una brutta caduta nelle pre-qualifiche di Spielberg. In accordo con la squadra e lo staff medico del professor Alessandro Castagna, Di Giannantonio ha deciso di non gareggiare negli ultimi due fine-settimana del campionato, privilegiando il pieno recupero fisico. “Avrei voluto correre fino a Valencia e poi prendermi tutto il tempo per affrontare l’intervento, il recupero e la riabilitazione“, le parole di Fabio. Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio chiuderà in anticipo la stagione: operazione alla spalla per il pilota italiano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Titoli di coda prossimi perDiin questadi. Ildel Team VR46, infatti, dopo il GP di Thailandia (27 ottobre), non affronterà gli ultimi due appuntamenti dell’annata a Sepang (Malesia) e a Valencia (Spagna) per sottoporsi a un intervento chirurgicospsinistra. Un problema con cui il centauro nostrano deve fare i conti dal fine-settimane in Austria, dove si era procurato una lussazione in una brutta caduta nelle pre-qualifiche di Spielberg. In accordo con la squadra e lo staff medico del professor Alessandro Castagna, Diha deciso di non gareggiare negli ultimi due fine-settimana del campionato, privilegiando il pieno recupero fisico. “Avrei voluto correre fino a Valencia e poi prendermi tutto il tempo per affrontare l’intervento, il recupero e la riabilitazione“, le parole di

