Mesi da incubo in Libia tra botte e schiavitù Fatemi almeno avvisare la famiglia | le voci dei migranti rinchiusi nel centro in Albania

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Quella sera potevamo vedere le luci di Lampedusa: terra. Se avessi saputo che ci avrebbero portato a bordo di quella nave per trasferirci in, mi sarei gettato in mare e avrei percorso a nuoto lo spazio che mancava”. È il racconto di uno dei quattroda ieri sera neldi trattenimento di Gjader, realizzato e gestito dall’Italia. Egiziano, anche lui giovane: ha trascorso l’ultimo anno tra violenze,, riscatti pagati dallapur di arrivare in Italia. Anche gli altri giovani incontrati dai parlamentari di opposizione, arrivati in visita all’indomani dello sbarco della nave Libra per il primo trasferimento, ha fatto racconti daed espresso concetti chiari: “Io ringrazio gli italiani perché mi hanno salvato la vita in mezzo al mare, ma adesso portatemi là, non mi lasciate in, io voglio lavorare e aiutare la mia”.