La nuova strada giapponese della ristorazione milanese

Una delle cose più divertenti mentre mangiamo avviene quando un solo boccone sprigiona tanti sapori che si propongono uno dopo l'altro, facendo scoprire al palato una complessità che si svela piano piano, senza che nessun ingrediente sovrasti gli altri, e senza che nessuna sensazione prevarichi. Si chiama armonia, ed è ancora più complessa dell'equilibrio. Perché se è vero che ogni boccone è diverso, ognuno completa l'altro e lo sublima, regalando una generale sensazione di piacevolezza elegante. È quello che succede assaporando alcuni dei piatti del menu "Faccio Iyo", nell'unico ristorante giapponese stellato di Milano. Un percorso che costruisce sensazioni e crea aspettative, e che lascia soddisfatti e felici, perché tutti i desideri sono stati esauditi.

