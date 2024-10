Doppia allerta arancione per frane e nubifragi: previsto un peggioramento dalla protezione civile (Di giovedì 17 ottobre 2024) È previsto nelle prossime ore un peggioramento dalla protezione civile che ha emesso una Doppia allerta meteo su Como e provincia, un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'allerta entrerà in vigore a Quicomo.it - Doppia allerta arancione per frane e nubifragi: previsto un peggioramento dalla protezione civile Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ènelle prossime ore unche ha emesso unameteo su Como e provincia, un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'entrerà in vigore a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza e la Brianza sotto la pioggia - doppia allerta arancione - Ancora allerta per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile ha emesso un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'allerta entrerà in vigore a partire dalle 21 di giovedì 17 ottobre. Fino al... (Monzatoday.it)

Monza e la Brianza sotto la pioggia - doppia allerta arancione - Ancora allerta per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile ha emesso un doppio avviso di criticità - moderata, livello tre su quattro - per il rischio idraulico e idrogeologico sull'area della provincia. L'allerta entrerà in vigore a partire dalle 21 di giovedì 17 ottobre. Fino al... (Monzatoday.it)

Maltempo e allerta gialla per temporali : doppia perturbazione - le previsioni - Dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 16 ottobre 2024 allerta gialla per temporali su centro (Genova compresa) e ponente della Liguria, zone A, B e D, è stata diramata da Arpal. Due i passaggi perturbati (il secondo più strutturato) attesi sulla nostra regione con il maltempo che dovrebbe durare... (Genovatoday.it)