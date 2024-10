Donald Trump ha descritto l’assalto al Congresso del 6 gennaio come un «giorno d’amore» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca poco meno di un mese alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la retorica dei comizi di Donald Trump sta diventando sempre più radicale e cupa. Durante un incontro con un pubblico di elettori ispanici, ospitato dalla rete Univision, un partecipante ha detto a Trump che vorrebbe dargli la possibilità di «riconquistare il suo voto», facendo riferimento all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In risposta, Trump ha descritto quel momento come un «giorno d’amore», sminuendo l’attacco dei suoi sostenitori a un’istituzione democratica e che costò la vita a cinque persone. Trump ha anche criticato gli ex funzionari che si sono distanziati da lui, sostenendo che lo hanno fatto per rancore personale dopo essere stati licenziati. Lettera43.it - Donald Trump ha descritto l’assalto al Congresso del 6 gennaio come un «giorno d’amore» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca poco meno di un mese alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la retorica dei comizi dista diventando sempre più radicale e cupa. Durante un incontro con un pubblico di elettori ispanici, ospitato dalla rete Univision, un partecipante ha detto ache vorrebbe dargli la possibilità di «riconquistare il suo voto», facendo riferimento alaldel 62021. In risposta,haquel momentoun «», sminuendo l’attacco dei suoi sostenitori a un’istituzione democratica e che costò la vita a cinque persone.ha anche criticato gli ex funzionari che si sono distanziati da lui, sostenendo che lo hanno fatto per rancore personale dopo essere stati licenziati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice - il biopic su Donald Trump al cinema tra le polemiche - Nei panni dei due protagonisti Sebastian Stan, noto soprattutto ai fan della Marvel per aver dato vita al soldato d’inverno Bucky Burnes, e Jeremy Strong, Emmy Award per la serie Succession in cui è stato Kendall Roy. Cohn è malato di Aids, ma rifiuta pubblicamente la sua omosessualità. Sbarcato nei cinema degli Stati Uniti a un mese esatto dalle elezioni presidenziali del 5 novembre, ha attirato ... (Lettera43.it)

VIDEO : Durissimo attacco di Batista a Donald Trump - The Animal lo chiama “pu****ella piagnucolosa” - Guardate quella pancia. . Voglio dire, guardatelo, si trucca più di Dolly Parton. Le elezioni presidenziali si terranno il 5 novembre, e chissà se l’appoggio dell’Animale sarà utile alla candidata democratica. Ma quale duro L’ex Campione WWE, ripreso durante un allenamento, ha criticato l’immagine che alcuni hanno di Trump come “duro”, dicendo che è una definizione del candidato molto ... (Zonawrestling.net)

Mister Movie | The Apprentice di Donald Trump “ha contribuito a creare un mostro” - Il peso del successo di “The Apprentice” Nel suo saggio per US News & World Report, Miller ha apertamente riconosciuto l’enorme influenza che il reality show ha avuto nel plasmare la figura pubblica di Trump, portandolo al di fuori dei confini di New York e rendendolo un volto noto in tutta l’America. (Mistermovie.it)