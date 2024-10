Willie Nelson si racconta a 91 anni: “La marijuana non mi ha mai tradito, mi ha reso longevo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’autobiografia di Willie Nelson “My Life – È una lunga storia” da oggi è disponibile in Italia. Il cantautore country, all’età di 91 anni si racconta evidenziando i cambiamenti del mercato discografico e soffermandosi sulla sua battaglia per legalizzare la marijuana. Fanpage.it - Willie Nelson si racconta a 91 anni: “La marijuana non mi ha mai tradito, mi ha reso longevo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’autobiografia di“My Life – È una lunga storia” da oggi è disponibile in Italia. Il cantautore country, all’età di 91sievidenziando i cambiamenti del mercato discografico e soffermandosi sulla sua battaglia per legalizzare la

Willie Nelson - arriva l’autobiografia ‘My Life. È una lunga storia’ - Nella sua produzione ha interpretato vari brani di ispirazione cristiana, gospel e spiritual. Sempre in quel periodo disertò un’esibizione ai Grammy di Los Angeles, per presentarsi in tribunale e difendersi in un processo per uso di cannabis. Gli anni ’70 consacrano Nelson super star, che domina le classifiche country e rock. (Dailyshowmagazine.com)

Lukas - figlio di Willie Nelson - canta “Always On My Mind” e sembra proprio il suo leggendario papà - Lukas, a cui si deve la composizione delle musiche del film Come ti ammazzo il bodyguard 2 del 2021, considera suo padre un’enorme influenza, ma ha anche assorbito i riff e i toni classici di artisti come Black Sabbath, Led Zeppelin e Jimi Hendrix, e il blues di Stevie Ray Vaughan. Nel 2020, Lukas, uno degli otto figli di Nelson, ha vinto un Grammy per il suo lavoro nel film del 2018, A ... (It.newsner.com)