Tuttosport – così la Juve conquista altri 56 milioni di fan

Tuttosport – così la Juve conquista altri 5,6 milioni di fan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-17 01:00:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Sull’onda del boom di pubblico registrato nella partita con la Roma, la nuova partnership è foriera di grandi soddisfazioni per la squadra bianconera e per il calcio femminile italiano, garantendo una grande promozione dell’intero movimento. Oltre 5,6 milioni di utenti del profilo @Juventuswomen; quasi 100 milioni di visualizzazioni video, una fanbase di 730 mila follower. I numeri della partnership fra la Juve Women e Tik Tok legittimano la nuova fase del rapporto fra la squadra bianconera e la piattaforma cinese: si schiudono orizzonti di reciproca soddisfazione e di ulteriore, grande promozione dell’intero movimento del calcio femminile italiano. Domenica scorsa, in occasione del big match Juve-Roma che allo Stadium ha registrato l’affluenza di 33. Justcalcio.com - Tuttosport – così la Juve conquista altri 5,6 milioni di fan Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-17 01:00:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Sull’onda del boom di pubblico registrato nella partita con la Roma, la nuova partnership è foriera di grandi soddisfazioni per la squadra bianconera e per il calcio femminile italiano, garantendo una grande promozione dell’intero movimento. Oltre 5,6di utenti del profilo @ntuswomen; quasi 100di visualizzazioni video, una fanbase di 730 mila follower. I numeri della partnership fra laWomen e Tik Tok legittimano la nuova fase del rapporto fra la squadra bianconera e la piattaforma cinese: si schiudono orizzonti di reciproca soddisfazione e di ulteriore, grande promozione dell’intero movimento del calcio femminile italiano. Domenica scorsa, in occasione del big match-Roma che allo Stadium ha registrato l’affluenza di 33.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso ultras - Tuttosport : leader della Curva Sud e non solo : così Luca Lucci controllava il Milan - . it) Caso ultras, Tuttosport: leader della Curva Sud e non solo: così Luca Lucci controllava il Milan LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, Tammy Abraham bocciato: a gennaio può arrivare Jonathan David. Caso ultras, Tuttosport: ecco come l’imprenditore e il fondatore del brand “Curva Sud” Luca Lucci gestiva e manteneva il controllo sul Milan Caso ultras, Tuttosport: ecco come il leader della ... (Dailymilan.it)

Tuttosport – così Ferdico ha preso l’Inter - C’è un patto di non belligeranza che va avanti da 40 anni. Nel quadro tracciato dalle indagini, Ferdico è l’uomo che tiene i “rapporti” con il club e con i giocatori, come si è capito dalla lettura delle carte e dai successi interrogatori cui sono stati sottoposti in questa settimana Simone Inzaghi e Javier Zanetti. (Justcalcio.com)

Tuttosport : “Un Napoli così solido non si vedeva da tempo” - Nell’ultima parte della gara, il Napoli ha sì abbassato un po’ il ritmo, permettendo al Monza di guadagnare terreno. Il Monza ha cercato di costruire qualche occasione, ma non è mai riuscito a creare veri grattacapi per i difensori partenopei. Questa capacità di mantenere la calma anche quando gli avversari tentano di riorganizzarsi è un chiaro indicativo della maturità e della coesione della ... (Terzotemponapoli.com)