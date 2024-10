Medici, crescono infezioni sessuali tra i giovani: gonorrea su del 50%, sifilide del 20%. Cala l'uso del preservativo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da una parte si moltiplicano, soprattutto tra i più giovani, le occasioni di sesso occasionale , spesso foraggiate anche dalle sfide lanciate da app e social . Dall’altra Cala la consapevolezza sui rischi legati ai rapporti sessuali. Così in Italia crescono le infezioni a trasmissione sessuale . È l’allarme lanciato dalla Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili Feedpress.me - Medici, crescono infezioni sessuali tra i giovani: gonorrea su del 50%, sifilide del 20%. Cala l'uso del preservativo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da una parte si moltiplicano, soprattutto tra i più, le occasioni di sesso occasionale , spesso foraggiate anche dalle sfide lanciate da app e social . Dall’altrala consapevolezza sui rischi legati ai rapporti. Così in Italialea trasmissione sessuale . È l’allarme lanciato dalla Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili

