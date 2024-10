Lavinia Limido sopravvissuta all’ex marito Marco Manfrinati: “Pensavo che sarebbe finita con la mia morte” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lavinia Limido ha raccontato in aula le minacce che l'ex marito Marco Manfrinati rivolgeva a lei e alla sua famiglia. Il 40enne, ora a processo per stalking, lo scorso 6 maggio a Varese ha ucciso il suocero e tentato di sgozzare la 37enne. Fanpage.it - Lavinia Limido sopravvissuta all’ex marito Marco Manfrinati: “Pensavo che sarebbe finita con la mia morte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha raccontato in aula le minacce che l'exrivolgeva a lei e alla sua famiglia. Il 40enne, ora a processo per stalking, lo scorso 6 maggio a Varese ha ucciso il suocero e tentato di sgozzare la 37enne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La 37enne sopravvissuta all’ex marito Marco Manfrinati: “È pericoloso, pensavo sarebbe finita con la mia morte” - Lavinia Limido ha raccontato in aula le minacce che l'ex marito Marco Manfrinati rivolgeva a lei e alla sua famiglia ... (fanpage.it)

Omicidio a Varese, Lavinia Limido: "Sapevo che sarebbe finita con una morte" - E' iniziata questa mattina la testimonianza di Lavinia Limido, vittima della violenza dell'ex marito Marco Manfrinati che in questo procedimento e' accusato di stalking nei confronti della ex moglie, ... (informazione.it)

Lavinia in aula: “Sapevo che che sarebbe finita con una morte. Mio marito uomo pericoloso” - La testimonianza della vittima durante il processo a Varese per stalking nei confronti suoi e della madre a Marco Manfrinati, in carcere dal maggio scorso per l'omicidio dell'ex suocero Fabio Limido e ... (laprovinciadivarese.it)