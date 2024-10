Gli Angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella: da Vittoria Ceretti alle sorelle Hadid, i momenti migliori del Fashion Show. Ma il pubblico si divide: “Noioso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un tempo erano gli Angeli di Victoria’s Secret. Forse, tra le modelle più pop nella moda mondiale: Show iconici e seguitissimi, il cui apice, forse, è stato raggiunto nel 2013. Da allora, un lento declino e una serie di polemiche: dalle critiche legate alla mancanza di inclusività a quelle connesse alla pubblicizzazione di un modello di bellezza più volte definito come irraggiungibile e potenzialmente dannoso, il brand di lingerie aveva fermato i suoi iconici Fashion Show nel 2019, salvo poi ritornare nel 2023 con un documentario per Prime Video, intitolato Victoria’s Secret: The Tour ’23. In questi sei anni di assenza, però, la società ha intrapreso un grande lavoro di rebranding, con l’obiettivo di superare quelle polemiche che ne hanno decretato un momentaneo declino. Ilfattoquotidiano.it - Gli Angeli di Victoria’s Secret tornano in passerella: da Vittoria Ceretti alle sorelle Hadid, i momenti migliori del Fashion Show. Ma il pubblico si divide: “Noioso” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un tempo erano glidi. Forse, tra le modelle più pop nella moda mondiale:iconici e seguitissimi, il cui apice, forse, è stato raggiunto nel 2013. Da allora, un lento declino e una serie di polemiche: dcritiche legate alla mancanza di inclusività a quelle connesse alla pubblicizzazione di un modello di bellezza più volte definito come irraggiungibile e potenzialmente dannoso, il brand di lingerie aveva fermato i suoi iconicinel 2019, salvo poi ritornare nel 2023 con un documentario per Prime Video, intitolato: The Tour ’23. In questi sei anni di assenza, però, la società ha intrapreso un grande lavoro di rebranding, con l’obiettivo di superare quelle polemiche che ne hanno decretato un momentaneo declino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il grande ritorno del Victoria’s Secret fashion show e dei suoi angeli - La sfilata di Victoria’s Secret a New York ha segnato un attesissimo ritorno, riportando in passerella il celebre marchio di lingerie dopo cinque anni di pausa. L’evento ha suscitato grande entusiasmo, ma anche curiosità per le novità introdotte rispetto ai precedenti show, spesso criticati per aver promosso standard di bellezza irraggiungibili. (Lidentita.it)

Victoria’s Secret Show 2024 - tornano in passerella gli Angeli di Victoria - L’azienda di lingerie era stata messa sotto accusa per aver promosso la cultura del corpo troppo perfetto e di una magrezza pericolosa ma ora dice di essere cambiata, facendo sfilare a anche modelle curvy o disabili. A New York è andato in scena il Victoria’s Secret Show 2024. Gli Angeli di Victoria sono tornati in passerella a sei anni dall’ultimo evento del celebre brand di lingerie. (Lapresse.it)

Victoria’s Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte - comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) - Dopo sei anni di stop il brand di lingerie è tornato con una sfilata evento a New York, che vuole dare il via a un nuovo corso. Tra ospiti musicali e top model di ieri e di oggi, ecco com'è andata e cosa è cambiato rispetto al passato. (Vanityfair.it)