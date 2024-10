Ferentino. Lite tra 16enni all’uscita dal liceo. Uno di loro accoltella all’addome l’altro che ora è in gravissime condizioni al “Gemelli” di Roma. Fermato il presunto autore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cronache Cittadine Ferentino – Intorno alle ore 14 di oggi, 16 Ottobre, all’uscita da scuola, uno studente 16enne è stato accoltellato all’addome L'articolo Ferentino. Lite tra 16enni all’uscita dal liceo. Uno di loro accoltella all’addome l’altro che ora è in gravissime condizioni al “Gemelli” di Roma. Fermato il presunto autore Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Ferentino. Lite tra 16enni all’uscita dal liceo. Uno di loro accoltella all’addome l’altro che ora è in gravissime condizioni al “Gemelli” di Roma. Fermato il presunto autore Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Intorno alle ore 14 di oggi, 16 Ottobre,da scuola, uno studente 16enne è statotoL'articolotradal. Uno diche ora è inal “” diilCronache Cittadine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sedicenne accoltellato all’uscita del liceo Martino Filetico di Ferentino - A sferrare il fendente sarebbe stato un coetaneo che i Carabinieri avrebbero già identificato. Il sedicenne, in un primo momento, è stato trasportato all’ospedale di Frosinone, ma le ferite sarebbero state più gravi del previsto e per questo è stato deciso il trasporto in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. (Laprimapagina.it)