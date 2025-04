Ilgiorno.it - Milano, il questore chiude per 10 giorni il Tropical Bar di via Ricciarelli

– IldiBruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità, ha deciso la sospensione della licenza per dieciall'esercizio pubblico denominatoBar a, in via.Gli agenti del commissariato Bonola hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto il bar, dopo controlli svolti tra maggio 2024 e febbraio scorso, è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti, immigrazione e per violazioni del codice della strada. Anni fa il locale era già stato destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza per15 per gli stessi motivi.