Dayitalianews.com - Tragedia lungo i binari: uomo travolto da un treno in corsa. Purtroppo inutili i soccorsi. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto a Marina di Cerveteri

Incidente mortale alla stazione didi: un dramma che scuote la comunità localeUn tragico incidente quello verificatosi adiquesta mattina, 16 aprile. Unhauna persona all’altezza della stazione, causando la morte immediata dell’individuo. L’episodio si è verificato intorno alle 7:30, e le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Ferroviaria, sono intervenute prontamente per i rilievi.L’ipotesi del gesto volontario e leinSecondo le prime informazioni, sembra che si possa trattare di un gesto volontario, sebbene lesiano ancora in. I rilievi scientifici da parte degli agenti della Polfer si stanno concentrando sul tentativo di identificare la vittima, le cui condizioni,, non hanno permesso una rapida identificazione.