688 Attack Sub quando la Guerra Fredda si combatteva in fondo al mare Operazione Nostalgia

C’era una volta, in un’epoca in cui i floppy disk erano gli unici scrigni magici contenenti dei videogiochi, un gioco che portava là dove nessuno poteva sentirci affondare: sotto le onde, nel cuore silenzioso dell’oceano. Era il 1989, io nascevo quell’anno e 688Sub entrava negli hard disk dei più avventurosi, pronto a trasforogni scrivania in un centro di comando nucleare (sottomarino).Sviluppato da John W. Ratcliff e Paul Grace e pubblicato da Electronic Arts, 688Sub non era solo un videogioco, era una dichiarazione d’intenti. Un simulatore di sottomarino che metteva il giocatore al comando di due bestie d’acciaio: il Los Angeles-class americano e l’Alfa-class sovietico, nel pieno di scenari dio in conflitti globali ipotetici, dove ogni ping del sonar poteva essere l’ultimo.