Quotidiano.net - Ferrari elettrica e debutto nella vela. Elkann illustra il Cavallino del futuro. Ok al bilancio

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 16 aprile 2025 – “La F80 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di elettrificazione che quest'anno approfondiremo ulteriormente con la presentazione della nostra Ferrara. Restate sintonizzati”. Lo ha detto John, presidente di, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti."Mentre continuiamo a realizzare il nostro piano aziendale, restiamo fiduciosi nel nostroe ne parleremo più approfonditamente durante il nostro Capital Markets Day, il 9 ottobre. Guardiamo con fiducia a un altro importante capitolo della nostra storia: sarà ricco di altri momenti emozionanti e memorabili”, ha spiegato."Enzoera sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive”, ha detto John